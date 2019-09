Vernisáž: Pulp Fiction (Miffek, Sedlo, Harant)

Zdánlivě nesouvisející příběhy, které se prolínají, nečekaně doplňují a celek je absolutně kompaktní. Divák neví, co si má myslet a může se začít vztekat nebo naopak dobře bavit. Ale určitě ne se nudit. Kult Pulp Fiction.

Dát dohromady tři výrazné výtvarné osobnosti proto nesmí být záměr, ale musí se to stát samo. Přišlo to nečekaně. Měli jsme už dlouho touhu "natočit" výtvarný film. Spojit umělce, jejichž tvorba má silný magnetický chaos, který každému divákovi dá prostor pro fantazii. Film nemusí být nutně k vidění v kině. Ale klidně na zdech galerie. Je tu totiž daleko víc možností. Tady si ho divák svýma očima nakonec "zrežíruje" sám. Bez spoilerů a spontánně. Může si své scény kombinovat podle nálady a svobodně. Tvořit dílo dál. A to je Art.

Klára Sedlo, Jan Harant, Lukáš Miffek - tito tři mladí malíři, absolventi pražské AVU a studenti profesora Michaela Rittsteina, společně přesně naplňují naši představu o unikátním a originálním výtvarném příběhu.

Tvůrce exteriérů a interiérů, výběr lokalit a scén - to je Jan Harant. Zápletka, osudové drama, osoby a erotika - Klára Sedlo. Absolutně důležitá linka nadsázky a humoru, vtip, záruka toho, aby vše bylo v harmonii - jednoznačně Lukáš Miffek. Celý tento filmově výtvarný koktejl může fungovat jen s nimi. Nebojí se balancovat na hraně kýče, často to dělají záměrně, prostě zlobí – nikdy však nenudí.

Hudba na vernisáži: DJ Forrest Pine (jak jinak než á la Pulp Fiction).

Výstava potrvá do 21. dubna 2019.