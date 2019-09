Veganská Večeře (Vol. 39)

V neděli 6. ledna se bude konat další z řady pravidelných komunitních veganských večeří organizovaných pražským sdružením Otevři oči.

Princip je jednoduchý: něco veganského (tedy bez živočišných produktů) uvařte, upečte nebo nakupte a doneste v libovolném množství spolu se seznamem ingrediencí nebo ještě lépe s receptem a něčím na nabírání. Mělo by to být něco, u čeho příliš nevadí, když se konzumuje vystydlé.

Nebojte se dorazit, i když nevíte co uvařit. Vždy potěší i ovoce, zelenina nebo hotové výrobky z obchodů jako je třeba tempeh, tofu a podobné.

Na místě budou připraveny talířky, příbory a místo, kam prosím ihned odkládejte nevyužívané nádobí, ať to cirkuluje.

Kdo má možnost, vemte si vlastní talířek a příbor.