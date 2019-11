Po roce je tu opět oblíbený Vánoční ArtBazaar na Pragovce. A to znamená jediné - nákup vánočních dárků, bramborový salát a umění pod jednou střechou! Na ArtBazaaru si totiž můžete koupit originální umělecká díla za rozumnou cenu, a tak vyřešit každoroční problém se sháněním dárků. Kromě toho jsou pro Vás připraveny tvůrčí worskopy pro malé i velké, komentovaná tour výstavymi Pragovka Gallery a The White Room, soutěž o nejlepší bramborový salát včetně ochutnávek a chybět nebude ani hudební doprovod v podání koncertu Marie Ladrové a afterparty DJ SNOUT. POZOR POZOR! Umíte připravit ten nejlepší bramborový salát v sousedství? Pak přišla vaše chvíle. Vyhlašujeme soutěž o nejlepší počin v oblasti tradiční české kuchyně. Výhrou budiž hodnotná cena. Přijďte se naladit na vánoční vlnu v uměleckém duchu s námi! ? . PROGRAM AKCE: 10:00 - 18:00 Art Bazaar + soutěž o nejlepší bramborový salát prodej drobných uměleckých děl s horní cenovou hranicí 3000Kč rezidentský bleší trh a sekáč. prodávající: Zuzana Růžičková, Marie Ladrová, Lawrence Wells, Jana Babincová, Jana Třeštíková, Pavel Trnka, Barbora Chlastáková, Petra Hudcová, TyFormy, Martin Matoušek, Anezka Hoskova, GOT NEIGHBOURS 10:00 – 18:00 Tvůrčí workshopy pro malé i velké 15:00 Komentovaná prohlídka po galeriích 16:00 Doprovodný program k výstavám Entering Continuities / Pragovka Gallery Entry a Mimořádné vstupy IV / Pragovka Gallery Rear 18:00 Vyhlášení vítěze soutěže o nejlepší bramborový salát 18:30 Koncert Marie Ladrové 20:00-22:00 Atferparty – DJ SNOUT