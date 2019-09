Valentýnský večer pod hvězdami

Když se zamiluje Zeus, je toho plná obloha. A Jupiterových milenek se astronomové ani nemohou dopočítat.

Pod umělou oblohou planetária zažijete unikátní prohlídku valentýnské noční oblohy s báji o Diovi a krásné nymfě Kallistó, jejich synu Arkadovi a žárlivé bohyni Héře. Příběh půvabné královny Lédy, krásné Heleny a Blíženců.

Večer ozdobí balet pod hvězdami v podání špičkových tanečníků a završí pořad Měsíční sonáta inspirovaný klavírní skladbou zamilovaného Beethovena.

Domů si odnesete drobný dárek. Netradiční, speciálně Valentýnskou oblohou vás živě provede Jan Veselý.

Baletní představení

How many attempts left?

Dancing under the stars

Choreografie: Gianvito Attimonelli (Itálie), Federico Ievoli (asistent, Itálie)

Tanec: Monika Hejduková (Česká Republika), Leila Labiodová (Česká Republika), Jesus Antonio Sanchez Martin (Španělsko), Federico Ievoli (Itálie)

Světla a projekce: Martin Fuchs

Hudba: OldRich @ CUni

Měsíční sonáta - roku 1801 zkomponoval Ludwig van Beethoven klavírní skladbu s pořadovým číslem 14, kterou věnoval šestnáctileté hraběnce Julietě Guiccaiardiové, jíž projevoval hlubokou náklonnost. Jeho city však nebyly opětovány.

„Pro Tebe již není štěstí než v Tobě samém, ve Tvém umění", napsal zklamaný Beethoven, u něhož se již výrazně začaly projevovat známky úplné ztráty sluchu. Klavírní sonáta číslo 14, opus 27, se však stala jednou z nejznámějších světových skladeb. Je známá pod názvem „Měsíční sonáta".

Autorem pořadu Jakub Rozehnal. V českém znění mluví Pavel Soukup.

Vstupenky za 190 Kč na www.planetarium.cz.