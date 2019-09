Urban Survival - Voda základ přežití

Další přednáška z oblíbeného cyklu Urban Survival - tentokrát o vodě. Kromě dýchání je příjem vody to nejdůležitější pro vaše přežití. Jaké existují zdroje vody, jak ji najít v přírodě a jak poznat, že je kontaminovaná? Jak ji filtrovat, převařovat a skladovat? Je možné pít moč nebo krev? To vše se dozvíte od zkušeného instruktora přežití Amara Ibrahima, který vám ukáže i celou řadu pomůcek a technik. Některé z nich si budete moci sami vyzkoušet. Získáte znalosti, u kterých budete skutečně rádi, že je máte, pokud je někdy v životě budete potřebovat. Amar Ibrahim je zakladatelem školy přežití Outdoor survival. Metodám přežití se věnuje již 15 let. Jeho instruktoři jsou zkušení lidé, často bývalí vojáci. Poskytují outdoorové kurzy jak pro veřejnost, tak pro silové složky České Republiky. Spolupracuje na tvorbě standardních potravinových dávek pro krizové situace. Testuje vybavení pro outdoor i přežití. Neúnavně maká a snaží se pořád učit a zlepšovat se. S rodinou bydlí na neznámém místě a je připraven na všechno! Martin Vaňo se věnuje apokalypse už přes 20 let. Pořádá postkatastrofické larpy, pomáhá organizovat festival Junktown a je jeho moderátorem. Nyní připravuje cyklus přednášek Urban Survival pro městské povaleče, kteří chtějí být připraveni na nejhorší. Má rád urbex a nedávno podruhé cestoval po Abcházii - zemi, kde jsou patrné stopy války ještě 25 let po ní.