Urban Survival - Jak uniknout z kolabujícího města

Tuto přednášku, která slouží jako obecný úvod k prepperství, budete moci slyšet už podruhé. Pokud jste ji navštívili před prázdninami a vše si pamatujete, doporučujeme vám spíše navazující specializované přednášky s praktickými ukázkami, které máme naplánované na další měsíce. Pokud jste ji ale v květnu nestihli, nebo si znalosti chcete osvěžit, čtěte dál! Snad každého z nás někdy napadne, že představa pádu společnosti, tak jak ji teď známe, není zcela nereálná. Jak by to vypadalo? Co vlastně by se stalo? Jak se připravit, abyste přežili prvních pár dní? Co je to koncept nenápadnosti, jak má vypadat a co obsahovat pohotovostní zavazadlo, jak získat věrohodné informace nebo proč vám peníze nebudou k ničemu? Jak poznat kvalitní vybavení a co naopak můžete rovnou vyhodit do koše? To všechno se dozvíte od zkušeného instruktora kurzů přežití. A pokud zrovna nenastane zombie apokalypsa, budete lépe připraveni na jakoukoli nenadálou situaci. Amar Ibrahim je zakladatelem školy přežití Outdoor survival. Metodám přežití se věnuje již 15 let. Jeho instruktoři jsou zkušení lidé, často bývalí vojáci. Poskytují outdoorové kurzy jak pro veřejnost, tak pro silové složky České Republiky. Spolupracuje na tvorbě standardních potravinových dávek pro krizové situace. Testuje vybavení pro outdoor i přežití. Neúnavně maká a snaží se pořád učit a zlepšovat se. S rodinou bydlí na neznámém místě a je připraven na všechno! Martin Vaňo se věnuje apokalypse už přes 20 let. Pořádá postkatastrofické larpy, pomáhá organizovat festival Junktown a je jeho moderátorem. Nyní připravuje cyklus přednášek Urban Survival pro městské povaleče, kteří chtějí být připraveni na nejhorší. Má rád urbex a chystá se podruhé do Abcházie - země kde jsou patrné stopy války ještě 25 let po ní.