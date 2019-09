Urban Survival - Evakuační zavazadlo

Každý správný prepper má doma evakuační zavazadlo. Sheldon Cooper má dokonce dvě - malé a velké. Na co vám vlastně je, může být celkem jasné. V případě akutní krize prostě popadnete batoh a utíkáte. Víte, že existují různé typy pro různé situace? To, které nosíte stále u sebe a dostanete se s ním domů nebo to, které máte doma a dostanete se s ním z města? Jestli teď myslíte na kápézetku, nejste úplně mimo. Vlastně jde taky o svého druhu nouzové zavazadlo, i když malé a do civilizace. Co má v takovém zavazadle být a co můžete rovnou nechat doma, aby vám to nekomplikovalo pohyb? To vše se dozvíte od zkušeného instruktora přežití Amara Ibrahima. Amar miluje praktické ukázky a v téhle přednášce o ně nebude nouze. Připravte si papír a tužku, odnesete si nákupní seznam. Amar Ibrahim je zakladatelem školy přežití Outdoor survival. Metodám přežití se věnuje již 15 let. Jeho instruktoři jsou zkušení lidé, často bývalí vojáci. Poskytují outdoorové kurzy jak pro veřejnost, tak pro silové složky České Republiky. Spolupracuje na tvorbě standardních potravinových dávek pro krizové situace. Testuje vybavení pro outdoor i přežití. Neúnavně maká a snaží se pořád učit a zlepšovat se. S rodinou bydlí na neznámém místě a je připraven na všechno! Martin Vaňo se věnuje apokalypse už přes 20 let. Pořádá postkatastrofické larpy, pomáhá organizovat festival Junktown a je jeho moderátorem. Nyní připravuje cyklus přednášek Urban Survival pro městské povaleče, kteří chtějí být připraveni na nejhorší. Má rád urbex a v nedávné době podruhé putoval po Abcházii - zemi kde jsou patrné stopy války ještě 25 let po ní.