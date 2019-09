The Greatest Show - Live in Concert

Koncert „The Greatest Show" představí slavné písně z oblíbeného filmu „Největší Showman"v podání špiček české hudební a muzikálové scény. Tento teatrální koncert oslavuje život a počiny jednoho z nejúspěšnějších marketerů, bavičů a showmanů P. T. Barnuma. Kreativním producentem a režisérem je Peter Zuska, který získal souhlas s využitím originálních písní přímo od jejich oscarových autorů, dvojice Benj Pasek & Justin Paul.

Jejich hudba a texty jsou jakousi oslavou humanity, a o to usiluje i The Greatest Show. Cílem je diváky vtáhnout do úžasného světa zakladatele cirkusu Phinease Barnuma a předat jim silné poselství písní, jako je „A Million Dreams“ a „This Is Me". Úvodní hit „The Greatest Show" pro změnu všechny diváky jistě zvedne ze židle. Koncert využívá řady nových prvků, které jsou v české produkci zatím nevídané.

Texty písní jsou zachovány v původním anglickém znění. Koncertem provede hlas postavy Barnuma, který českým divákům vysvětlí jejich význam. Celé obsazení bude složeno z více než 40 účinkujících na scéně. Spoluproducentem The Greatest Show je Marek Jakeš, scénář napsal Zuska spolu s Hankou Hoškovou, choreografie se ujala Ivana Hannichová.

Nejznámější citát Phinease Barnuma zní: „Nejvznešenějším uměním je přinášet lidem radost". Přesně tuto emoci chce v divácích vyvolat The Greatest Show.

Vstupenky k dostání na www.ticketmaster.cz