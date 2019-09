The Casualties v Praze

Zásadní punková kapela z New Yorku se vrací po čtyřech letech do naší matičky Prahy, zase Futuru propotit trenky. Původní frontman kapely, Jorge Herrera, v roce 2017 kapelu opustil, ale kavalérie zvaná The Casualties ani náhodou neuteče z bojiště. Za mikrofon se postavil zpěvák The Krum Bums a bum, máme tu novou desku. Jmenuje se "Written in Blood" a vyšla u Cleopatra Records. The Casualties se dali dohromady v roce 1990 a pomalu ale jistě si vybudovali přímo armádu (o)kovaných fans po celém světě. Znuděni z vlny grungeových a new wave kapel začátkem 90-tých let a ve snaze vrátit punk zpátky kam patří, nasadili pěkně svižné tempo a nabrousili kytary na ostro. Z hard coru, jak z citrónu, ždímají esenci tvrdé rázné muziky, ze street punku zase pouliční drzost, melodie a rebelii. Celé dohromady to dává smysl, má to peprný říz. Na živo samozřejmě naprosto nekompromisní zážitek, ten si jen tak z reprobeden doma prostě nedáte. Speciálním hostem večera bude Dezinfekce, vzteklí psi z Českých Budějovic. Historie kapely začala taky hned na začátku 90-tých let a za tu dobu vědí, co dělají. Rychle, hlasitě, straight to ksicht neurvalý hard core punk. Nic víc není třeba. Snad trocha potu a krve.

Předprodej na Ticketstream 250 Kč + poplatky. Na místě: 350 Kč.