Bio Skeptik aneb Večer obzvláště vytříbeného vkusu.

Teroristka (film, ČR 2019, Radek Bajgar, 95 min., od 12 let).

Hlavní hrdinkou černé komedie Radka Bajgara (Teorie tygra) je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco pose*e".

Po projekci budeme diskutovat s filmovým publicistou Martinem Svobodouo kvalitách snímku.

