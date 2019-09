Taneční battle Red Bull Dance Your Style poprvé v Praze

Do Prahy míří jedinečný taneční koncept Red Bull Dance Your Style a svou premiéru si v Kasárnách Karlín odbude 14. září. Celkem 16 tanečníků různých tanečních stylů od poppingu přes breaking po hip hop se utká v nepředvídatelném battlu jeden na jednoho. Kdo se s výzvou nejlépe popere? O vítězi rozhodnou diváci. Nenechte si ujít skvělý zážitek a ovlivněte celkový výsledek. Red Bull Dance Your Style přichází s originálními tanečními battly, které se odehrávají přímo na ulici. Jeho cílem je tak oslavit street dance na místě, kde se zrodil, a propojit tak skupinu tanečníků s přihlížejícími diváky. Hudbu nepředvídatelně vybírá sám DJPečlivě vybraní tanečníci různých streetových stylů, jako je popping, breaking, hip hop, house dance nebo locking, se utkají v netradičním duelu. Aby to neměli tak jednoduché, při svém battlu nebudou tušit, jakou hudbu jim DJ Wee pustí. Jakmile uslyší první tóny, jejich úkolem bude co nejrychleji zabavit publikum a adaptovat svůj taneční styl na skladbu, aby ukázali ze sebe to nejlepší, včetně originality i osobnosti. Své taneční umění tak budou muset umět předvést na house, rap, garage, funky, old schoolové pecky nebo rádiové hity všech známých hitparád. Diváci rozhodnou o nejlepší show Na Red Bull Dance Your Style nezasedá žádná odborná porota, a proto v battlech nepůjde jen o precizní taneční pohyby, ale především o show. Diváci prostřednictvím modrých a červených kartiček rozhodnou, kdo se jim líbil nejvíce a koho pošlou do evropského finále v Paříži, které se uskuteční 12. října. Hodnotit budou taneční výkony, rytmus, kreativitu a také charisma. Letos se Red Bull Dance Your Style koná ve 30 zemích, mezi něž vedle České republiky, kde se koná poprvé, patří Jižní Afrika, Austrálie, Španělsko, Belgie, Kazachstán, Rusko, Francie nebo Řecko.