Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha připravuje jubilejní ročník.

Od 9. do 12. května 2019 opět přivítá příznivce literatury na výstavišti v Holešovicích, kde je už popětadvacáté seznámí s literární tvorbou řady zemí, nezapomíná ani na české autory. Hlavní letošní téma se věnuje Paměti a vzpomínkám. Jako čestného hosta Svět knihy Praha představí Latinskou Ameriku.

Do Prahy při té příležitosti zavítá řada latinskoamerických autorů. Největší hvězdou bude bezesporu génius hovořící mnoha literárními hlasy, nobelista Mario Vargas Llosa. Do Česka přijede poprvé právě na pozvání Světa knihy Praha. Osobně svou tvorbu představí také Bernardo Carvalho, Rodrigo Fresán, Álvaro Enrigue, David Unger či Mariana Enríquezová a další významní latinskoameričtí spisovatelé a hosté.

Literaturu na Světě knihy Praha 2019 doplní poznávání širší škály latinskoamerické kultury, a to prostřednictvím výstav, filmových projekcí, hudebního a tanečního programu, workshopů i ochutnávky místní kuchyně. Výstaviště tedy ožije třeba v rytmu salsy a všemi barvami Latinské Ameriky.

Po čtvrtstoletí existence se má i samotný Svět knihy Praha za čím ohlížet, hlavní téma Paměti a vzpomínek chce ale pojmout v co nejširším záběru. „Memoárová literatura, orální historie, náš vztah k dějinám obecně, jejich zapomínání a znovu rozvzpomínání se...," vyjmenoval ředitel Světa knihy Praha Radovan Auer, v čem všem se paměť a vzpomínky otiskují.

Otevírací doba

Čtvrtek - Sobota: 9.30 - 19.00

Neděle: 9.30 - 16.00

Vstupné

Vstupenka na všechny 4 dny - 250 Kč

Jednodenní vstupné - 120 Kč

Snížené vstupné pro děti a mládež (6 – 18 let, studenty, držitele průkazu ZTP a důchodce) - 60 Kč

Rodinné vstupné (2 platící dospělí, 1 – 2 děti do 15 let zdarma) - 250 Kč

Neděle

Jednotné zlevněné vstupné - 60 Kč

Děti do 6 let, 1 – 2 děti (do 15 let) v doprovodu 2 platících dospělých osob, držitelé průkazů ZTP/P s jedním doprovodem zdarma.

Více informací naleznete na http://sk2019.svetknihy.cz/.