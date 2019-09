Babí léto přešlapuje za dveřmi, a to je ten správný čas na odpolední party. Značka ciderů Strongbow pořádá v pátek 6. září v pražském Manifesto marketu na Florenci speciální akci na oslavu léta, poezie a jablek nazvanou „Strongbow apple party“. Odpoledne plné osvěžujících drinků a originálních vystoupení s tematikou jablek začíná v 16 hodin a vstup je zdarma. Manifesto na Florenci, prostor oblíbený milovníky gastronomie a kultury, se na pozdní páteční odpoledne zaplní tím nejdůležitějším, co je potřeba k výrobě cideru: jablky. Prostě jablka, kam se podíváte, včetně oživlých jabloní. Hlavními hvězdami a zároveň průvodci celého programu bude improvizační a moderátorské duo Dozer a Metoděj. Jejich série vystoupení obsáhne slam poetry, beat box, pantomimu a dvojice se pokusí přímo na místě dokonce složit novou píseň. Metoděj (Matěj Masařík) je MC, herec, básník, beatrhymer, moderátor, promotér a copywriter. Vítěz několika freestyle battlů, šampión End Of The Weak 2010, Mistr republiky Slam Poetry 2013, vítěz Young Lions CZ 2014. Jeho kolega Dozer je rovněž oblíbený MC, herec, básník, beatboxer, moderátor, scénárista a muzikant. Návštěvníci si vedle dobrého jídla a pití můžou zasoutěžit o dárky od Strongbow a ochutnat cider zdarma. Velká jablečná party končí ve 22 hodin. Tak přijďte, těšíme se na vás!