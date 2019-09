Star Wars Den 2019

4. květen je svátkem všech fanoušků Hvězdných válek.

Přidejte se k oslavám s The Rebel Legion - Lion Base, za podpory Czech Garrison 501st Legion a Czech Star Wars Universe v sobotu 4. května 2019. Jako každý rok pro vás připravujeme bohatý program, který odstartuje již tradičním pochodem Prahou a bude pokračovat celý den v Cross Clubu.

Těšte se na program pro všechny věkové kategorie - workshopy, hry, přednášky, promítání, výstavy, kostýmy, drobné dárky, tématické jídlo a pití, zkrátka den plný zábavy ve společnosti ostatních fanoušků.

Pochod:

Scházet se začneme v sobotu v 9.00 na Václavském náměstí u sochy sv. Václava. Vyrazíme v 9.30 na trasu Václavské náměstí - Na Příkopě - náměstí Republiky - Celetná - Staroměstské náměstí (celkem 1,5 km).

Ze Staroměstského náměstí se městskou hromadnou dopravou společně přesuneme do Holešovic, na místo konání celodenní akce.

Vítáni jsou úplně všichni a kostým není podmínkou. V případě nepřízně počasí může být pochod zrušen, pokud se tak stane, bude vše avizováno na události na facebooku.

Venkovní stage:

11:00 - 11:30 Zahájení Star Wars Dne 2019 - ceremoniál

11:30 - 13:00 Překládání Star Wars - beseda (P. Klimeš, M. Pohl, M. Šprtová)

13:00 - 14:30 Dětská kostýmová promenáda - show (A. Ulagová)

14:30 - 16:00 Star Wars Den má talent - soutěžní show

16:00 - 17:30 Beseda s Pavlem Kacerlem

17:30 - 18:00 Ukončení Star wars Dne 2019 - ceremoniál

Vnitřní vrchní stage:

11:00 - 11:30 Zahájení Star Wars Dne 2019 - ceremoniál

11:30 - 12:30 Výroba Star Wars droidů (RL - K. Škop)

12:30 - 13:30 20 let Star Wars LEGA (J. Kotouč)

13:30 - 14:30 Cestování CZG do zahraničí (J. Šálek)

14:30 - 16:00 The Clone Wars (P. Klimeš)

16:00 - 17:00 Hádej kdo jsem - soutěž (D. Macháček, V. Šprta)

17:00 - 18:00 Neznámé scénáře epizody IV (T. Kovanicová)

Vnitřní spodní stage:

11:00 - 11:30 Zahájení Star Wars Dne 2019 - ceremoniál

11:30 - 12:30 Stavba stomtrooper armoru (B. Chalupníček)

12:30 - 13:30 Rebel Legion a Celebration Chicago (RL - V. Šprta)

13:30 - 14:30 Star Wars Riskuj - soutěž (J. Kotouč)

14:30 - 15:00 PUB kvíz - Star Wars - soutěž (V. Marek)

15:00 - 16:00 Knihy Star wars v češtině (M. Pohl)

P.S.: Změna programu vyhrazena, v případě nepřízně počasí bude přednáškový program probíhat ve vnitřních prostorách akce.