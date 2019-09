Stadion Prosek, Prague Black Panthers vs. Projekt Spielberg Graz Giants

Druhý týden v řadě bude PBP hájit svou domácí pevnost. Tentokrát přijede do Prahy soupeř, který se nesmí vůbec podceňovat a to Projekt Spielberg Graz Giants Bude to kvalitní fotbalová bitva u které nemůžeš chybět.

Kick-off již tradičně v 15.00.

Vstupenky budou k zakoupení pouze na místě.

Standartní - 120 Kč

Děti do 15-ti let - 60 Kč

Děti do 10-ti let - zdarma