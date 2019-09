Koncert legendárního amerického rockového kytaristy, skladatele a filmového producenta, který prodal více než 100 milionů nahrávek, získal cenu Grammy a sedm nominací na Grammy a byl zařazen do Rock and Rollové síně slávy. Slash na vrcholy hitparád dosáhl již svým prvním sólovým albem Slash (2010), na kterém se představili Ozzy Osbourne, Fergie, Myles Kennedy a další. Krátce poté založil svou současnou kapelu Slash ft. Myles Kennedy & Conspirators, kterou tvoří Myles Kennedy (zpěv), Brenti Fitz (bicí), Todd Kerns (basa / zpěv) a Frank Sidoris (rytmická kytara) a se kterou koncertuje a nahrává déle než šest let. SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS vydali v roce 2012 kritikou kladně přijatou nahrávku Apocalyptic Love, která zaútočila na albový žebříček Billboard Top 200 Albums a obsadila 4. místo. Nahrávka obsahuje řadu hitových skladeb včetně „You’re A Lie” a „Standing In The Sun.” V roce 2013 SLASH spoluprodukoval film Nothing left To Fear - jeho společnost SLASHfiction se specializuje na hororový žánr a v současné době pracuje na novém filmovém projektu. SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS získali za své druhé album World On Fire velmi dobré recenze po celém světě a desce se dařilo i ve světových hitparádách. Titulní skladba alba, první singl "World On Fire", vystoupala až na hitparádový vrchol v americkém Rock Radiu. V roce 2016 Guns N' Roses obnovili svoji činnost a SLASH, Axl Rose a Duff McKagan vystoupili v rámci turné „Not In This Lifetime Tour" i v České republice. Časopis Billboard toto turné nyní zařadil na čtvrtou příčku nejvíce vydělávajících turné všech dob.

V září 2018 vydali novou desku Living the Dream.

