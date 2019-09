19. ledna si Češi připomenou padesáté výročí úmrtí Jana Palacha. Ten se zapálil na Václavském náměstí v Praze na protest proti rezignaci společnosti vůči důsledkům okupace země vojsky Varšavské smlouvy. A právě 19. ledna v pražském Museu Kampa začne výstava děl, jež reagovala na smrt Jana Palacha i Jana Zajíce, který Palacha následoval v den 21. výročí komunistického puče v únoru 1948.

Výstava má ukázat, že byť se totalitní moc snažila vzpomínku na oba muže potlačit, ve vědomí společnosti zůstávala.

Přehlídka volně naváže na projekt Anatomie skoku do prázdna - Rok 1968 a výtvarné umění v Československu, který loni vystavila Západočeská galerie v Plzni. Na něm se podíleli právě pracovníci Musea Kampa. Anatomie skoku do prázdna mapovala období od Pražského jara roku 1967 do roku 1972, kdy už naplno probíhala normalizace, a sledovala, jak na toto období reagovali českoslovenští výtvarníci.