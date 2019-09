Septicflesh / Krisiun / Diabolical / Science of Disorder

Mistři temnoty a symfonického pekla - řečtí Septicflesh nás přijíždí potěšit svojí návštěvou. Ikonická kapela, která není žádnou neznámou. A co je hlavní, příští rok oslaví jejich kultovní album Revolution D.N.A. dvacet let, třeba se dočkáme i překvapení... Jako spolupachatelé této skvělé akce budiž brazilská smršť, krvelační trhači Krisiun, kteří nám představí naživo svojí novotinu Scourge of The Enthroned!

Jako support se představí démoničtí Diaboliccal a Science Of Disorder.

Line-up:

18.00 doors

18.35 - 19.10 SCIENCE OF DISORDER

19.30 - 20.10 DIABOLICAL

20.30 - 21.15 KRISIUN

21.45 - 23.00 SEPTICFLESH

Presale: https://obscure.cz/cs/tickets/detail/id/183

Nestíháte-li předprodej, máte šanci koupit lístek na místě v den akce.