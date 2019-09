Rolo Tomassi a spol. na Sedmičce

Koncert Rolo Tomassic jste někteří z vás zažili už minulý rok a odcházeli jste z něj naprosto nadšeni i přesto, že sál Chmelnice byl naplněn střídmě. Nominanti na nejlepší UK kapelu měli polovinu turné vyprodanou a předvedli, že označení experimentální mathcore - muzika, kterou se prezentovali třeba takoví Dillinger Escape Plan - je jim na desce „Time Will Die and Love Will Bury It“ příliš těsné.

Tihle Angláni v čele s kouzelnou Evou Spence oproštěni všech póz hrají svěží mix něčeho, co je mezi rádiovými hity a surovým metalem. Metaloví Cocteau Twins? Matematika, post-rock, synthpop, hardcore, experimentální rock, údernost, emoce přelévající se jak u pubescenta v rozpuku. Explozivní naštvanost a agresivní burácení, obratem splínek a plačtivé vyzpovídání se. Není to nucené unikání ze všech škatulek. Rolo Tomassi sebou prostě nechávají cloumat a přirozeně do své tvorby tak zakomponovávají další žánry a palety nálad v inteligentní hudební platformu pojímající nespočet žánrů, která prolíná bohatý svět extrému, skvělou instrumentaci i ničím zatížený minimalismus. Momentálně to z nejzajímavějšího, nač se dá v hlasité muzice narazit. A nad to vše zpěvačka Eva Spence. Není těžké se do téhle drobné, křehce vypadající krásky zamilovat.

Američané Cryptodira jsou hudebně také nespoutaní. Jejich forma experimentálního prog-death metalu umí být jak intenzivní a ostrá, tak rozvolněná i konejšivá a často dochází až někam k post-metalu/rocku. Na progresivních metalcoristech Loathe naopak zanechal stopy jejich domovský Liverpool. Tíha, zmar a industriálnost města je v jejich tvorbě cítit snad na každém kroku včetně hutného zvuku. Na tomhle koncertu prostě musíte být od první vteřiny!