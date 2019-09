Retrokino: Lid vs Larry Flint

Letní retrokino na střeše Veletržního paláce a v zahradě AVU & Národní galerie Praha uvádí film Miloše Formana.

Drama/Životopisný

anglické znění, české titulky, 35mm kopie

Počátkem sedmdesátých let začal Larry Flynt, budoucí magnát sex-průmyslu, proměňovat malou síť striptýzových klubů v Ohiu na zárodek vydavatelského impéria. Hustler byl provokativní pornografický časopis a sexuální průmysl založený v samotném srdci Ameriky byl v té době sice nevděčným, ale o to lukrativnějším podnikáním. Larry Flynt spolu se svým bratrem Jimmym měli dostatek vůle ho prosadit. Zvláště pro Larryho bylo povolání koníčkem. V jednom ze svých klubů také poznal svou životní lásku Altheu Leasureovou, v té době ještě mladistvou, ale už řádně protřelou tanečnici.

To, že se z majitele striptýzových klubů stal úspěšný vydavatel, způsobil poloamatérský klubový zpravodaj "Hustler Newsletter", který se u návštěvníků setkal s mimořádným ohlasem a inspiroval Flynta k založení časopisu, který by na rozdíl od Playboye prezentoval ženskou sexualitu bez jakýchkoliv příkras v její syrové podobě. Flynt použil všechny své prostředky na přeměnu klubového zpravodaje v regulérní pornografický časopis s celonárodní distribucí. První číslo sice znamenalo finanční ztrátu, ale když další vydání přineslo fotografie Jackie O. (bývalé manželky prezidenta Kennedyho), jak se nahá opaluje na řeckém pobřeží Středozemního moře, náklad nakonec nestačil uspokojit všechny zájemce. Základem úspěchu všech dalších čísel se tak vedle šokujícího sexu staly i nejrůznější skandální senzace.

Flynt a Althea zamilovaně vpluli do nekonvenčního manželství a přestěhovali se do luxusního sídla ve stylu vhodném pro pornagrifeckého magnáta. Larry Flynt se ocitl na vrcholu. pak byl ale vržen do víru méně příjemných událostí. V roce 1976 byl Flynt zatčen, obviněn z obscenity a zavržen konformní společností. Svérázný vydavatel začal svůj houževnatý boj proti cenzuře a vzrůstajícímu vlivu extrémistických náboženských konzervativních hnutí. Přitom se ovšem poněkud paradoxně spřátelil s evangeličkou Ruth Carter-Stapletonovou (sestrou tehdejšího prezidenta Jimmyho Cartera), kterou ve filmu hraje Donna Hanoverová, manželka newyorského starosty Rudolpha Giulianiho. Přátelství se Stapletonovou později krále pornografie Flynta načas dovedlo ke křtu a k víře. V nekonečné řadě zatčení a soudních procesů použil Flynt své miliony v tažení jediného muže proti pokryteckým strážcům zákonů a morálky. Flynt neváhal zveřejnit videokazetu dokazující nezákonné praktiky FBI v případu DeLorean. U soudu pak odmítl prozradit, od koho videopásky získal a udělenou pokutu 10 000 dolarů přinesl v pytlích plných jednodolarových bankovek. Jen tak mimochodem také vypsal miliónovou odměnu na vypátrání vrahů J.F.K.

V roce 1978 byl Flynt před soudní síní v Georgii postřelen najatým atentátníkem. Od té doby je upoután na své pozlacené kolečkové křeslo. Nejslavnější souboj se samozvanými cenzory a ochránci morálky svedl Flynt díky žalobě evangelického fanatika a televizního kazatele Jerryho Falwella, zakladatele ultrapravicové náboženské organizace "Morální většina". Hustler totiž otiskl fiktivní reklamu, ve které abstinent Falwell "propagoval" světové proslulý alkoholický nápoj a vzpomínal na soulož se svou vlastní matkou. Ve stejný čas Flyntova životní láska Althea podlehla AIDS. Případ "Lid versus Larry Flynt" se dostal až k Nejvyššímu soudu, kde se Flynt hájil svobodou slova zaručenou prvním dodatkem Ústavy Spojených států. Soud tento precedentní případ jednomyslně rozhodl v jeho prospěch. Vydavatel pornografie, muž bez vzdělání, který nedokončil ani základní školu, se tak stal paradoxně jedním z největších bojovníků za nedělitelnost práva na svobodu slova, zaručenou prvním dodatkem Ústavy Spojených států.

Projekce budou probíhat celé léto až do září každé úterý a středu.

www.veletrzak.cz | www.ngprague.cz