RE-cirkus / Ekovýzva 2019

Přijďte s námi strávit jarní sobotu a oslavit kampaň EKOvýzva! ?

Tento rok je do EKOvýzvy zapojeno více než 4 tisíce lidí, kteří celý duben zkoušeli posouvat své hranice, a to si zaslouží pořádnou závěrečnou oslavu! Otevřeno bude již od 15.00, kde pro Vás budou připraveny workshopy šití látkových sáčků a recyklační dílna. Na infostánku se budete moci dovědět více o aktuálních tématech, které Greenpeace řeší a čekat na Vás bude i zážitková tombola, fotokoutek a veganské jídlo a pití.

Dále se můžete těšit na sérii přednášek o tématu přehnaného konzumu (Overconsumption), v rámci workshopu „Jak změnit svůj svět?" zase budeme mluvit o tom, jak měnit návyky sebe i svého okolí.

Hlavním bodem večera je promítání dokumentárního filmu Before the flood (Je s námi konec?), který se věnuje nejpalčivějším otázkám dnešní doby v souvislosti se změnou klimatu, následovat bude debata s hosty.

Večer zakončí písničkář Jakub Čermák alias Cermaque.



PROGRAM

? 15:00 - 18:30: workshop šití, recyklační díla, tombola

? 16:00 Workshop: Jak změnit svůj svět?

? 17:30 Série přednášek o konzumu - Dewii (@dewii.veg), Markéta Bártová (@marketabartova), Petra Voráčková (@restlesschildcz)

? 18:45 Promítání Before the flood - https://www.beforetheflood.com/

? 20:15 Debata po filmu: Anna Kárníková (Centrum pro dopravu a energetiku), Nikol Krejčová (Greenpeace), Anna Mezgerová a Vítek Springorum (Fridays for future), moderuje herec Petr Vacek

? 21:15 Koncert - Cermaque - folk-alternative z Prahy - https://bandzone.cz/cermaque



Vstupné zdarma. Jídlo a pití k dispozici v kavárně Prostoru 39.