Queenie ve Vagonu

QUEENIE si zakládají na přesném a autentickém pojetí písní Queen, což dalo vzniknout suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapele v České republice a jedné z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě. Precizní ztvárnění písní legendy světového rocku živě v původních aranžích a tóninách, absolutní technická dokonalost podpořena vlastním zvukařem, fyzická podoba a perfekcionismus – to vše Queenie charakterizuje a je důvodem uznání odbornou kritikou i zisku řady ocenění. Ve své kariéře uskutečnili na tisíc koncertů po několika kontinentech, mnohé z nich na kulturně významných místech. Objevují se v televizních pořadech a velmi si považují pozvání pana Petera Freestona na Mercuryho memorial do švýcarského Montreux nebo na oficiální narozeninovou oslavu královny Alžběty II. Svůj obor definují jako koncertní divadlo, jsou žádaným interpretem na kulturních akcích veřejného i soukromého charakteru a několikrát do roka odjíždí na koncertní turné do skandinávských a jiných evropských zemí. V dubnu 2018 měl v Divadle Radka Brzobohatého premiéru muzikál FREDDIE Karla Janáka, v němž Queenie v čele s Michaelem Kluchem obsadili hlavní roli.