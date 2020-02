Prožijte „pátek 13.“ jako v grotesce! Praha

Smějete se rádi pověrám nebo literárním klišé? Pátek 13. března přináší jedinečnou příležitost užít si tučnou dávku poctivého humoru a od srdce se zasmát. Do Divadla Horní Počernice zavítá divadelní sestava Náplavka, která s nakažlivou radostí baví sebe i své diváky – tentokrát s kabaretním představením „TO JSME MY! NÁPLAVKA GROTESQUE“! To jsme my! Náplavka Grotesque je celovečerní kabaretní představení, ve kterém společně s živou kapelou a osobitou scénou hraje hlavní roli inspirace humorem Pierra Henriho Camiho, kterého obdivoval samotný Charlie Chaplin. V autorské úpravě soubor převypráví několik parodických a fantaskních příběhů. Diváci se mohou těšit třeba na dramatickou pouť chrabrého objevitele, který v jihoamerickém pralese ztratí své pohlavní žlázy. Podaří se mu získat zpět své mužství? A ocení to jeho manželka a její milenec? Foto: Martin Kubica • Scénář: Jan Burda • Scéna a loutky: Mikuláš Kavan • Choreografie: Vendula Burger • Hrají: Daniela Smutná, Zuzana Burdová, Zuzana Faldusová, Jan Burda, Hugo Charvát, Jan Carva a Jan Rieger • Kapela: Vít Andršt (kapelník, klarinet a saxofon), Jana Erbenová (klavír), Lada Zumrová (příčná flétna), Jiří Krupička (violoncello), a Filip Zajan (bicí) Kdy? pátek 13. 3. od 19:30 Kde? Divadlo Horní Počernice Cena: 190 Kč Divadlo Náplavka se osvěžujícím způsobem vrací k humoru největších groteskních komiků, a to za doprovodu živé kapely, která vlastními hudebními aranžemi dotváří nezapomenutelný zážitek. Pro více informací: http://divadlo-lysa.cz Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na: www.divadlopocernice.cz