Proběhni.se 2019

Věděli jste, že každý druhý Čech umírá na srdeční choroby? Přední čeští kardiologové si řekli dost a rozhodli se na vážnost situace upozornit. Lékaři z Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation s agenturou RAUL založili běžecký závod Proběhni.se, který na problematiku poukazuje.

Běh Kunratickým lesem čeká druhý ročník v sobotu 13. dubna, přihlásit se a pomoci můžete na stránce: www.probehni.se

450 200 Kč! Výtěžek z prvního ročníku, který v plné výši za podpory partnerů závodu a všech účastníků putoval na konto nadačního fondu je již plně využíván. „Realizujeme složité operace v rozvojových zemích, preventivními prohlídkami předcházíme vážným srdečním onemocněním, vzděláváme začínající lékaře v zemích třetího světa, edukujeme českou veřejnost. Úkolů, které jsme si předsevzali, je celá řada, a díky účastníkům Proběhni.se jsou realizovatelné," upozorňuje MUDr. Michal Pazdernik, FESC, kardiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny a jeden ze zakladatelů NF České srdce.

Pomáhá každý, kdo se postaví na start, a to do poslední koruny. Po úspěšném premiérovém ročníku, který se za branami IKEM uskutečnil v letošním roce, se pořadatelé rozhodli pro jeho pokračování. To se bude konat v sobotu 13 dubna 2019. Kromě závodu na tratích s přibližnou délkou 6 a 11 kilometrů, se účastníci mohou opět těšit na edukativní programy zaměřené na prevenci srdečních chorob. „Chceme pomáhat také tady v Česku. Proto budeme po celý den účastníky běhu seznamovat s nemocemi srdce a jejich prevencí, měřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, natáčet EKG a učit základní prvky resuscitace," dodává Pazderník.

Registrace závodníků probíhajjí na webových stránkách www.probehni.se, a to ve stejné ceně jako v minulém roce, za 500 Kč. Děti zaplatí za své startovné jen 100 Kč. Kromě pomoci Nadačnímu fondu České srdce je v ceně běhu právě výše zmíněný edukativní program českých kardiologů, kteří budou celý den účastníkům k dispozici.