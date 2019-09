Pohádková neděle - Zlatá rybka

Nenasytnost nás nakonec o všechno připraví. Zajděte na pohádku plnou poučení ale i zábavy. Hrajeme představení na motivy klasického pohádkového příběhu O rybářově ženě. Ta chtěla pořád víc a víc, až nakonec neměla nic.

Děti uvidí, co je v životě důležité, jak je bohatství pomíjivé a že jen díky lásce se dá ze všeho vyváznout. Láska je totiž víc než všechny peníze světa.

Představení je interaktivní, zapojuje děti do hry, a to tak, že sami diváci mohou určit, jakým směrem se bude příběh vyvíjet.

Hraje: Divadlo Dam Dam.

Vstupenky za 50 Kč v síti www.goout.net.