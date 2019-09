Pohádková neděle - Kašpárek a princezna

Užijte si marionetovou klasiku s živou hudbou a veselými písničkami. V hlavní roli pimprlového představení nebude nikdo jiný než Kašpárek.

Na scéně se objeví krásná princezna i opravdu zlý skřet, který nám pohádkový příběh pěkně zamotá a dostane hlavní hrdiny do mnoha nesnází. Můžeme ale slíbit, že všechno dobře dopadne, jak to má v pohádkách být. Text je rýmovaný a bude se dokonce čarovat. Podívejte se na pohádku, která nás vrátí do zlatých časů českého loutkového divadla.

Hraje: Divadlo Dam Dam

Vstupenky za 50 Kč přes webové stránky KD Kyje: Kašpárek a princezna.