Play Airsoft TALK SHOW

Živý přenos přímo z Re-Play Studia - neseďte doma, buďte s námi na místě! ONLINE MŮŽETE SLEDOVAT NA FACEBOOKU ACTIONSHOP NEBO RE-PLAY. Závěr sezóny projektu PlayAirsoft.cz ve velkém stylu a hodinka moderované zábavy pod taktovkou vtipného dua Tomin Juřena (Actionshop.cz) a Cerberos (Re-Play). Těšit se můžete na zajímavé hosty, historky ze zákulisí a odtajnění témat scénářů chystaných na příští sezónu. V neposlední řadě proběhne to, na co se stejně všichni těšíte nejvíc - slosování o fungl nový PlayStation 4 Pro, který do celoroční soutěže věnovalo JRC Gamecentrum. Proč je lepší dorazit se mrknout přímo na místo?

Prohlédnete si osobně Re-Play Studio. Můžete se potkat s lidmi, kteří stojí za projektem PlayAirsoft. Nápoj a drobné občerstvení v ceně. Dárek pro každého. Pokud by výherce byl v sále, může rovnou skočit na stage před kamery a cenu si převzít. Zábava na místě je vždycky lepší! To všechno jen za 50 Kč.