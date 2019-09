PLANET FEST

vegan. eco. zero waste.

Fest & Market

I letos vám chceme nabídnout k Veggie Náplavce další přídavek, tentokrát v podobě nového eventu Planet Fest, kde budete mít možnost dozvědět se i o dalších způsobech, jak chránit naši krásnou planetu.

Bude na vás čekat vedle velkého vegan marketu, na které jste na našich akcích zvyklí, také několik zón s workshopy, poradenstvím a také tržištěm a doprovodným programem v oblastech Ekovýrobky a vychytávky, Zero Waste, Permakulturní a ekologické zemědělství, Přírodní stavitelství, Elektromobilita, Zelená Města a samozřejmostí bude Velká Vegan Zóna.

S Planet Festem chceme zahájit novou sérii událostí pro vás a pro naše nové návštěvníky a věříme, že se vám bude líbit. Protože součástí bude i v tomto případě také úžasná atmosféra a obrovské, živé setkání lidí, kteří chtějí žít ohleduplně k ostatním tvorům i planetě.

100% Vegan. For Planet.

By Vegan Figter´s Vegan Future Events.