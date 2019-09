Pink Floyd v podání Distant Bells v pražském Planetáriu

Nestárnoucí hudba Pink Floyd v podání Distant Bells v pražské Hvězdárně. Dobové aparáty, vintage nástroje, zvučení ve stylu 70. let a k tomu všemu nádherné video projekce.

Náš hvězdárenský záběr se rozrůstá a 24. června míříme přímo do pražského Planetária. Bereme s sebou samozřejmě veškeré vybavení, které používáme i na koncertech na brněnské Hvězdárně včetně zvukaře a tvůrce projekcí. Rádi bychom touto cestou zprostředkovali zážitek z unikátních koncertů v brněnské Hvězdárně i pražskému publiku. Všechny naše fanoušky z Prahy a okolí tak srdečně zveme! Rozhodně to stojí za to.

Cena vstupenek 400 Kč v rezervačním systému pražského Planetária.

