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Petr Kotvald - Best of 2020 – LX+

SILNÉ MELODIE - SKVĚLÉ SLOGANY - OSOBITÝ HUDEBNÍ A TANEČNÍ SOUND !!! KONCERTNÍ SHOW STÁLICE POPU, MNOHA ANKETAMI KORUNOVANÉHO KRÁLE ČESKOSLOVENSKÝCH DISKOTÉK, KTERÝ V LETECH ´86 - ´90 NEMĚL KONKURENCI A STEJNĚ RAZANTNĚ O SOBĚ DAL VĚDĚT I POČÁTKEM MILÉNIA. SPOJENÍ S GENIÁLNÍMI JINDŘICHEM PARMOU A PAVLEM CMÍRALEM PŘINESLO NAŠIM KONČINÁM NEZAPOMENUTELNÉ HITY A MNOHÝM DÍVKÁM A ŽENÁM NEJEN JEJICH IDOL, ALE TAKÉ NOVÝ ŽIVOTNÍ STYL. PŘIĎTE A ZAŽIJTE OSLAVU HUDBY, RADOSTI Z BYTÍ A SOUNÁLEŽITOSTI S TĚMI, KTEŘÍ MILUJÍ EMOCE, TANEC A RYTMUS ! KONCERT BEST OF... ODKAZUJE NEJEN NA 80´S, NA TURNÉ BEST OF 2000, NA ROK 2001 A HISTORICKÝ ÚSPĚCH MEGAHITU MUMULAND, ALE PŘEDEVŠÍM NA LOŇSKÝ NAROZENINOVÝ MEGAKONCERT LX V PRAŽSKÉM KC. PETR KOTVALD - VŽDY PŘEKVAPÍ A ZÁSADNĚ DBÁ NA JEVIŠTNÍ TVAR SVÝCH PÍSNÍ A TAK SE BUDE I NA CO KOUKAT.

31. 10.  (19:00–22:00)
Pernerova 51, Karlín
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