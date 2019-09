Otep, Psycho Village, Broach ve Futuru

Americká metalová formace Otep se vůbec poprvé přijede představit svým fanouškům v Praze. Stane se tak 24. února 2019, kdy zavítá do Futurum Music Baru.

Otep fungují již od roku 2000, ale teprve letos si v České republice střihnou svou premiéru. Našim fanouškům se tak naskytne možnost vidět naživo jednu z nejenergičtějších metalových skupin současnosti v čele s jedinou původní členkou, charismatickou zpěvačkou Otep Shamaya, kterou aktuálně doprovází kytarista Ari Mihalopoulos, bubeník Justin Kier a baskytarista Drew Barnes.

Kapela, která za své vzory uvádí třeba Rage Against The Machine, Korn či Nine Inch Nails, již ve svých počátcích zaujala manželku Ozzyho Osbourna Sharon, a to natolik, že Otep ještě jako neznámou začínající skupinu pozvala na putovní festival Ozzfest. Stali se tak historicky vůbec prvním účastníkem legendárního festivalu se zpěvačkou v čele. Kapela má na kontě osm alb, včetně posledního Kult 45, které vyšlo loni v červenci u vydavatelství Napalm Records. Právě aktuální novinku přijedou rodáci z Los Angeles představit v rámci svého jarního evropského turné. Kult 45 je jejich politicky vůbec nejangažovanějším počinem, kdy ve svých textech nešetří nejen současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale celý tamní establishment.

Americkou formaci ale zdobí nejenom tvrdá slova, ale také řízné kytary a hutný metalový groove. V jejich stylu se snoubí prvky nu-metalu, gothic-rocku, punku, hiphopu i metalcoru, které nejlépe prezentují naživo ve svých energických a efektních vystoupení.

Společně s Otep vystoupí mladá rakouská parta Psycho Village, v jejímž čele stojí Daniel Kremsner. Ten kapelu založil v roce 2009, kdy mu bylo pouhých patnáct let. Od té doby mají na kontě jedno EP Selfmade Fairytale – Part 1 z roku 2014 a mnoho odehraných koncertů, včetně účasti na maďarském festivalu Sziget.

Ke skvělé sestavě se přidává ceněná a čím dá hlasitěji o sobě dávající najevo formace Broach

Cena vstupenky na místě 450 Kč, předprodej za 400 Kč + poplatky na webu Futurum Music Baru, GoOut, Ticketmaster, Ticketportal nebo na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků).