Oslava 8. narozenin projektu ArcadeHry

Je to již osm let, konkrétně 16.4.2011, kdy jsme poprvé otevřeli naše muzeum v Červeném Újezdě a tím založili naše domácí hřiště. V ten slavný první den k nám přijelo 14 návštěvníků. Měli jsme tu asi 55 funkčních automatů a 15 rozdělaných projektů, a po dvou otevíracích víkendech se nám pokazilo 20 mašin, neměli jsme toalety a nebylo možné si u nás koupit ani nápoje. Byly to pro nás hodně těžké časy, ale přemohli jsme to vůlí, napnuli všechny síly a za tvrdé práce jsme ArcadeHry rozjeli tak jak je dnes znáte.

Našich úspěchů bychom nikdy nedosáhli sami, byla to vždy týmová práce našich kamarádů, zaměstnanců, brigádníků a dodavatelů, kteří věřili v projekt s námi. Zásadním pilířem celého projektu jste ale byli vždy zejména Vy - naši návstěvníci. Nevydali jsme se po lákavých dotačních stezkách, nenapojili jsme se na veřejné finance, nemáme za sebou velkého sponzora. Naše muzeum jste rozjeli Vy svými návštěvami, tím že o nás často mluvíte a vodíte s sebou nové kamarády, kolegy a dokonce rodiny. Náš projekt je o automatech, ale zejména o lidech. Společně jsme ArcadeHry my všichni, a my Vám za Vaši přízeň chceme upřímně touto akcí poděkovat.

Bude se jednat oběžný veřejný otevírací den kdy bude otevřeno od 10 do 19 hodin, budete hradit běžné ceníkové vstupné. V čem bude ale tento den jiný?

1) Budete mít příležitost potkat zde všechny klíčové osoby našeho projektu, bývalé i současné zaměstnance, partnery a mimojiné pár přátel v médiích kterým za rozvoj projektu vděčíme. Hlavní hvězdou dne bude herní vývojář Dan Vávra z Warhorse Studios, který o nás kdysi napsal článek Arkádové nebe (games.cz) který nám v té době moc pomohl. Potkáte zde i Petra Prokopa, úřadujícího mistra světa v arkádovkách R-Type a Cosmic Alien, jejichž rekordy byly zlomeny v našem muzeu. Budeme tu s nimi neformálně korzovat, hrát automaty, povídat si s návštěvníky a můžete si se všemi vyfotit i selfie.

2) Ke každé prodané vstupence od nás dostanete zdarma lístek do tomboly, kterou v 16:00 hodin vylosujeme s našimi hosty. Odnesete si zboží z našeho obchodu - naplníme prodejní vitrínu v Aréně k prasknutí a celou jí toho dne rozdáme! V tento jediný den budou také trička našeho projektu ve speciální ceně 200 Kč / ks.

3) Před Arénou bude umístěn stánek s občerstvením našeho partnera, kde si koupíte třeba guláš, grilovaný hermelín, steak, klobásu nebo párek v rohlíku. O velké i malé jídlo bude tak zcela postaráno.