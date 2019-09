My dva atak - premiéra

Autor: August Strindberg a Petra Johansson

Režie: Petra Johansson

Soubor: Spolek Lek

Strindberg kdysi v roce 1889 řekl A. A my jsme se rozhodli, že v roce 2018 řekneme B a C. Autorská divadelní hra Petry Johansson volně navazuje na Strindbergovu hříčku Ta silnější. Hledáme stopy naznačeného v době naturalismu a vedeme je přes grotesku až k moderní talkshow, kde necháme postavy natvrdo vyjádřit, co se Strindberg možná neodvážil říci.

Spojuje v sobě činohru a pohybové divadlo, a to v poměru 2:1. První část, Strindbergova hříčka se odehrává v kavárně v době secese, navazuje na ni pohybová část, ve které se přesuneme do černobílé grotesky 20. let 20. století. Třetí, tedy poslední část, se odehrává v televizním studiu v současné době.

Ano, součástí divadelní hry je také pořad Na slovíčko s Renatou, který jsme začali natáčet samostatně i s jinými protagonisty, které paní Renata zpovídá. Jednotlivé díly, které slouží i k propagaci divadelní hry, najdete na našem YouTube kanálu a na webu.

Obsazení: Petra Johansson, Natálie Topinková, Václav Rašilov

Choreografie: Martin Pacek

Výtvarno: Klára Šklíba Vostárková

Premiéra: 25. ledna 2019 v divadle Františka Troníčka.

Vstupenky za 280 Kč k dostání na www.divadlotronicek.cz.

Další termíny představení:



Čtvrtek 31. ledna od 19.00

Úterý 19. února od 19.00

Čtvrtek 28. února od 19.00