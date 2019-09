MINT Market no. 24

Trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami.

MINT Market Praha se vrátí tam, odkud vzešel - do Pražské tržnice, konkrétně do haly 17 a do jejího blízkého okolí. Můžete se těšit na více než 100 kreativců na jednom místě.

Na dva dny naplníme běžně nepřístupné prostory krásnými produkty od lokálních designérů, příjemnou atmosférou a spoustou kreativních aktivit.

Otevírací doba

Pátek 12. dubna: 11.00 - 18.00

Sobota 13. dubna: 10.00 - 17.00

Vstup na MINT je jako vždy zdarma a čtyřnohé miláčky rádi přivítáme.

Celý areál je bezbariérový, pouze v hale 17 je pár schodů do 1. patra. Pod schodištěm ale bude prostor, kam můžete odložit kočárky.