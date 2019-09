Miloš Forman v MATu

„Já myslím, že smyslem života je žít ho a kecat o něm."

Připomeňme si tohoto filmového velikána u příležitosti jeho nedožitých 87. narozenin. A jelikož jsme fandové také původního 35mm filmového pásu, můžete se tak těšit na vybraná promítání z klasického filmu.

Program:

čtvrtek 31. ledna

20.30 Vlasy / Hair (35mm projekce – české titulky)

pátek 1. února

20.30 Přelet nad kukaččím hnízdem / One Flew Over the Cuckoos Nest (35mm projekce – slovenské titulky)

sobota 2. února

20.30 Amadeus – režisérská verze (DCP – české titulky)

neděle 3. února

18.30 Černý Petr (DCP – anglické titulky)

pondělí 4. února

20.30 Amadeus – kino verze (35mm kopie – české titulky)

úterý 5. února

20.30 Přelet nad kukaččím hnízdem / One Flew Over the Cuckoos Nest (DCP – české titulky)

středa 6. února

19.00 Hoří, má panenko (DCP)

Vstupenky za 129 Kč jsou v prodeji na www.mat.cz.