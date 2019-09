Mezi ploty 2019

Multižánrový festival, který v pražských Bohnicích opět zboří ploty mezi lidmi!

Divokej Bill / Tomáš Klus / Wohnout / Rybičky 48 / Xindl X / Barbora Poláková / N.O.H.A. / Mňága a Žďorp / Vypsaná fiXa / PSH / Sto zvířat / Mucha / Zrní / Pokáč / Jablkoň / Katarzia / Kašpárek v rohlíku / BomBarďák / Pískomil se vrací / Sto zvířat dětem / Krucipüsk / Lake Malawi / Eddie Stoilow / Cocoman / Saténové Ruky / Květy / Vosto5 / Na stojáka/ Richard Nedvěd / Miloš Knor / Čermák & Staněk Comedy a další

Informace a vstupenky na www.meziploty.cz.

Jaká je cena lístků?

Do 1. dubna 2019:

Jednodenní vstupné 320 Kč

Dvoudenní vstupné 525 Kč

Dětská 130 Kč

Dětská dvoudenní 250 Kč

Studentská 280 Kč

Studentská dvoudenní 530 Kč

Jaká bude cena na místě?

Jednodenní vstupné 420 Kč

Dvoudenní vstupné 750 Kč

Rodinné jednodenní vstupné 900 Kč (2 dospělí + 2 děti od 6 let)

Děti do 6 let zdarma.

Děti od 6 - 15 let, jednodenní 170 Kč

Děti od 6 - 15 let, dvoudenní 320 Kč

Studentská, jednodenní 350 Kč

Studentská, dvoudenní 650 Kč

Držitelé ZTP a ZTP/P zdarma (ZTP/P platí jen doprovod). Doprovod ZTP/P platí snížené vstupné 150 Kč

Senioři od 60 let 290 Kč

