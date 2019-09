Legendy v Aeru: Apokalypsa – verze redux

V roce 1979 se po deseti letech komplikovaného vývoje dočkal premiéry spektakulární a hvězdně obsazený válečný epos Francise Forda Coppoly. Z filmu podle scénáře Johna Miliuse, který zpracovává šílenství vietnamské války optikou románu Josepha Conrada Srdce temnoty, se stal jeden z nejuznávanějších milníků světové kinematografie. Coppola o náročném natáčení, jež ho dohánělo až na pokraj příčetnosti a k pokusům o sebevraždu, trefně prohlásil, že Apokalypsa není pouze filmem o válce ve Vietnamu, ale přímo jejím produkčním ekvivalentem. Příznačně sám tehdejší verzi uvedenou do kin nepovažoval za finální a na sklonku devadesátých let se ke svému mistrovskému počinu vrátil, aby ve spolupráci se střihačem Walterem Murchem vytvořil definitivní podobu. V roce 2001 uvedená verze s anglickým titulem Apocalypse Now Redux představuje legendární film coby více jak tříhodinovou strhující a uhrančivou fresku, na níž se opulentní výjevy válečného chaosu snoubí s psychedelickými impresemi konfliktů uvnitř lidských duší.

Některé filmy jsou věčné. Prověřil je čas, diváci i kritika. V Aeru věříme, že takové tituly patří na velké plátno a stojí za to se k nim vracet a připomínat si, proč je tolik milujeme. Cyklus Legendy v Aeru vám každý měsíc jeden takový legendární snímek představí.

