Vernisáž výstavy fotografií Láska ke krajině prochází žaludkem.

O čem výstava je?

Komunitou podporované zemědělství je cesta k potravinám zblízka a bez chemie. Je to ale i cesta ke vzájemnému pochopení a podpoře mezi spotřebiteli a zemědělci. Je to o pochopení a prosazování principů agroekologie, radosti z dobrého jídla, podpoře harmonické krajiny, přátelství i bujarých večírcích. Je to o lásce ke krajině, která prochází žaludkem.



Kevin V. Ton patří mezi fotografy „uličníky". Tématem jeho snímků je především běžný život na ulici – té „rozesmáté", ale zejména té s odvrácenou tváří. Své pouliční fotografie Kevin chápe především jako sociální dokument. Téměř každý den ho můžete potkat s foťákem na krku šlapat chodník a po svém zaznamenávat děje, které městský život v nekonečnosti svých podob nabízí. V letech 2015 - 2016 dokumentoval Kevin dění v KPZ CooLAND, jedné z desítek iniciativ, které v České republice za posledních deset let vznikly, aby podpořily rozvoj udržitelného hospodaření v krajině.

Vstup na vernisáž volný.