Komentovaná prohlídka Novoměstské radnice

Prohlídka s poutavým výkladem odkrývá návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.

Komentované prohlídky s poutavým výkladem odkrývají návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV. Během komentovaných prohlídek návštěvníci nahlédnou i do prostor, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Prohlídky jsou vhodné i pro děti a v roce 2019 se jich koná celých deset. A kdo má rád romantickou atmosféru, bude moci přijít nově dokonce na prohlídku při západu slunce.

Zajímá vás, jakou funkci plnila věž od 15. století? K čemu dříve sloužila kaple? Víte, co je to etalon a palindrom? Kde je vytesán? Kam byl zasazen český loket a kde se nachází? Tušíte, kdo byl na radnici souzen? Že vyhořela a kdy ji zasáhl blesk? Slyšeli jste někdy, jak je spojeno s radnicí jméno legendárního loupežníka Václava Babinského, Jana Sladkého - Koziny, Aloise Rašína či Milady Horákové? Máte ponětí, co zahlédli někteří lidé v prostoru radnice po půlnoci, až se jim zatajil dech?

To vše a ještě mnohem, mnohem více o životě této památky, jejíž historie sahá až do roku 1348, se dozvíte z poutavého výkladu naší průvodkyně. Každá prohlídka trvá hodinu. Všechna dějinná období radnice zde totiž zůstala navždy otištěná a události navěky zapsané do našich dějin dodnes zanechaly stopy svědectví zvláště ve vnitřních prostorách budovy. Oslní vás svou rozmanitostí.

Nejprve vstoupíte přes foyer do Mázhausu - gotické sloupové síně s klenbou, na chvíli posedíte v Konšelském salonku, jehož dominantou je původní dřevěný malovaný strop. Budete se moci vžít do porady konšelů, kteří se zde kdysi scházeli. Nahlédnete na okamžik i do temné ponuré Šatlavy. V I. patře se ocitnete ve Velkém sáles původními malbami na stěnách a při pohledu z oken se v myšlenkách přemístíte do roku 1419, kdy zde proběhla 1. Pražská defenestrace a vzpomenete si na hodiny dějepisu… Svržením konšelů, měšťanů a purkmistra začala husitská revoluce. Pokocháte se pohledem na překrásný prostor zrenovované barokní kaple. Vystoupíte na téměř 70 m vysokou věž, dostavěnou v roce 1456 a z ptačí perspektivy pohlédnete z jejího ochozu na věžičky, domy a dvorky Nového Města. Uvidíte ale ještě mnohem dál. Až na Pražský hrad! Takový pohled se vám z jiné pražské věže nenaskytne. Fyzického vyčerpání z výstupu po 221 schodech se bát ale nemusíte. V každém patře se totiž na chvíli zastavíte, abyste si prohlédli všechny zajímavosti, které budete míjet. Před vstupem na ochoz nahlédnete i do bývalého bytu věžníka, který kdysi hlásil z věže nebezpečí. Tam se nachází stálá expozice o historii Nového města, radnice a přilehlého Karlova náměstí.

Prohlídky se konají v předem daných termínech pro 5 - 20 účastníků. Někdy dopoledne, jindy odpoledne, můžete si vybrat, kdy se vám to lépe hodí.

Závaznou rezervaci prohlídky pro veřejnost je nutno provést NEJMÉNĚ 3 pracovní dny předem /t. j. do úterý na prohlídku pondělní atd./ na e-mail. adresu pí Baďurové badurova@nrpraha.cz a vyčkat na její potvrzení. Pokud se na prohlídku přihlásí méně, než 5 osob, konat se nebude. Zájemci, kteří se dostaví na prohlídku bez rezervace, nebudou mít zajištěno, že prohlídka proběhne či naopak, že se jí budou moci zúčastnit pro velký počet zájemců.

Do objednávky nutno uvést tyto údaje: jméno, kontakt (e-mail + telefon), počet osob, termín a čas

VSTUPNÉ: jednotné 100 Kč / prohlídka pro 1 osobu + jedno dítě do 15 let bez poplatku