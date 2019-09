Kino Světozor slaví patnáct let

Kino Světozor dostane občanku. Možná budete namítat, že budova i původní kino by letos měly slavit 101 let, ale tak daleko naše paměť nesahá. Rozhodli jsme se oslavit novodobou historii kina, kterou píše náš tým téměř ve stejném složení od roku 2004. Za ty roky jsme se Světozor snažili nechat růst a neustále zlepšovat, a zároveň pečovali i o to, aby zůstal „svůj". Celoročně hostíme spoustu různých festivalů a akcí a chtěli jsme, aby Patnáct bylo hlavně o našem kinu jako takovém. Zkoušeli jsme si představit, jaké filmy by samo kino rádo zahrálo znovu a při jejichž promítání by se cítilo skvěle a my spolu s ním. A tak vznikl program filmové přehlídky Patnáct, která je průřezem toho nejlepšího, co jsme uvedli v posledních letech. Tuhle krásnou patnáctiletou historii teď chceme oslavit s vámi diváky, bez kterých by to nešlo. Užijte si oslavu.

Progam a vstupenky na https://kinosvetozor.cz/5cd00908be622042a1e84c13