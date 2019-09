Londýnská kapela Skunk Anansie slaví 25 let od svého vzniku a po vydání koncertního alba vyrazila na velké turné, která má ve čtvrtek 25. července zastávku také v Praze. Původně se měla konat v Lucerně, ale pro veliký zájem byla přesunuta do karlínského Fora. Jako předkapela se představí The Atavists. Vstupenky na místě pořídíte za 900 Kč.