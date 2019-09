Kam v Praze v sobotu za sportem?

ATLETIKA

Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze: pořádá ASK Slavia na svém stadionu v Edenu (Vladivostocká 1460 / 10, Praha 10), 10.00 – 19.00

BASEBALL

Extraliga mužů: 13.00 a 16.00 Tempo Titans Praha – Hroši Brno (Zelenkova 3, Praha 4)

BASKETBAL

Přípravné zápasy před mistrovství Evropy žen: 15.00 Lotyšsko – Maďarsko, 17.00 Česká republika – Bosna a Hercegovina, oba zápasy hala Královka (Nad Královskou oborou 51, Praha 7)

FOTBAL

ČFL: 10.15 Olympia Radotín – Slavoj Vyšehrad

Divize, skupina A: 10.15 Admira Praha – TJ Přeštice

Přebor Prahy: 10.30 ČAFC Praha – Viktoria Žižkov B, Slavoj Podolí – SK Újezd Praha 4, SK Třeboradice – Tempo Praha, Sokol Královice – ABC Braník, SK Hostivař – FK Dukla Jižní Město, FC Přední Kopanina – SK Uhelné sklady Praha, Union Vršovice – Slavoj Vyšehrad B, Admira Praha B – Motorlet Praha B (hřiště ZŠ Hovorčovická)

1. A třída, skupina A: 10.15 Sokol Kolovraty – FC Háje Jižní Město, 10.30 TJ Praga – SC Xaverov Horní Počernice, 10.45 Union Strašnice – SK Ďáblice, 15.00 Sokol Troja – Spartak Hrdlořezy, TJ Kyje – Viktoria Štěrboholy, 17.00 Tempo Praha B – FK Újezd n. Lesy, Slovan Bohnice – Čechie Uhříněves

1. A třída, skupina B: 10.30 SK Zbraslav – SK Střešovice 1911, FC Zličín – Sokol Lipence, 11.00 SK Modřany – SK Dolní Chabry, 13.00 AFK Slivenec – Loko Vltavín B, 17.00 1999 Praha – Sokol Nebušice, SK Libuš – ABC Braník B, FK Zlíchov 1914 – Sokol Stodůlky

1. B třída, skupina A: 14.00 FK Řeporyje – Sokol Stodůlky B, Sokol Bílá Hora – Slovan Bohnice B, FC Přední Kopanina B – Sokol Řepy, 15.00 Sokol Cholupice – SK Zbraslav B, 17.00 Slavia Malešice – FC Zličín B

1. B třída, skupina B: 14.00 Sokol Písnice – FK Klánovice, 14.30 Čechie Dubeč – FK Újezd nad Lesy, 15.00 FC Háje Jižní Město B – Junior Praha, Spartak Kbely – Sokol Dolní Počernice, SK Třeboradice B – SK Ďáblice B, 17.00 SK Hostivař B – TJ Spoje Praha

INLINE HOKEJ

Extraliga mužů, play-off: 10.00 a 12.00 IHC Prague Ratts – HC Boskovice (hala Jedenáctka VS, Mírového hnutí, Praha 11)

NOHEJBAL

Extraliga mužů: 10.00 TJ Avia Čakovice – SKN Žatec (Ke Stadionu, Praha 9)

PARKUROVÉ ZÁVODY

CPI Summer cup: parkurový závod včetně bohatého programu pro malé i velké návštěvníky, dostihové závodiště Velká Chuchle (Radotínská 69, Praha 9), od 8.00

SOFTBAL

Mistrovství světa mužů: 10.30 Botwana – Filipíny, 13.30 Japonsko – Argentina, 16.30 Kuba – Nový Zéland, 19.30 Mexiko – Česká republika, všechny zápasy Svoboda park v Bohnicích (Dolákova 555, Praha 8)