Kam v neděli v Praze za sportem?

ATLETIKA

Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze: pořádá ASK Slavia na svém stadionu v Edenu (Vladivostocká 1460/10, Praha 10), 10.00 – 14.30

BASEBALL

Extraliga mužů: 12.00 Tempo Titans Praha – Cardion Hroši Brno (Zelenkova 3, Praha 4), 14.00 Eagles Praha – Arrows Ostrava (Eagles park v Krči, Pálkařská 225, Praha 4)

FOTBAL

1. B třída, sk. A: 10.30 TJ Avia Čakovice – Čechie Smíchov,SK Střešovice B – FC Miškovice

1. B třída, skupina B: 15.00 Partisan Prague F.C. – ČZU Praha, 17.00 Union Vršovice B – ČAFC Praha B

PARKUROVÉ ZÁVODY

CPI Summer cup: dostihové závodiště Velká Chuchle (Radotínská 69, Praha 9), od 8.00

SOFTBAL

Mistrovství světa mužů: 10.30 Singapur – Nizozemí, 13.30 Venezuela – Dánsko, 16.30 USA – Jihoafrická republika, 19.30 Austrálie – Kanada, všechny zápasy Svoboda park v Bohnicích (Dolákova 555, Praha 8)

VOLEJBAL

Letní Amatérská volejbalová liga, finále: antukové kurty TJ ABC Braník (Za Mlýnem 10, Praha 4), od 8.00