Improvizace! à laTarantino.

Jak by mohl vypadat další Tarantinův příběh?

Vybraná partička improvizátorů z celé České republiky I.NAME - I.MPRO NA.PRIC ME.STY odehraje poprvé v Praze světoznámou improvizační formu na motivy legendární tvorby Quentina Tarantina.

My přímo před vámi, na místě, stvoříme příběh.

Vy nás budete inspirovat možným názvem, který na místě vylosujeme z vašich nápadů.

Doporučený věk od 13 let.

Hrají zleva: Jáchym Sůra, Betty Nováková, Karolína Harries, Ondra Líďa, Monika Nevolová, Michaela Puchalka, Barbara Herucová, Micha Prach Kotrčková, Zuzana Grycová.

Vstupenky za 190 Kč na www.podpalmovkou.cz.