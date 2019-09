I Love You Honey Bunny + Purplefox Town

Kapela I Love You Honey Bunny (Kristián Kraevski, Martin Šolc, Sebastian Jacques, Josef Keil) vystupuje od listopadu roku 2013. Za tu dobu stihla zahrát na řadě tuzemských festivalů (Rock for People, Praha Žije Hudbou, 17. listopadu na Václavském náměstí a dalších). Se svou hudbou procestovala také značnou část Evropy a v roce 2017 odehrála 10 koncertů v Kanadě. Představila se na showcase festivalu Nouvelle Prague. Kapela doposud vydala 5 singlů. Na debutovém albu skupina spolupracovala s renomovanými českými hudebními producenty Dušanem Neuwerthem, Tomášem Neuwerthem a Viktorem Hokešem. Mastering dodalo londýnské studio Metropolis pod vedením Johna Davise (Lana Del Rey, White Lies, Plan B, U2, Bat For Lashes, Jimmy Page a další...).

Jako support vystoupí art rockoví Purplefox Town.

Vstupenky za 150 Kč k dostání na www.ticketstream.cz.