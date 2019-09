Full of Hell / The Body / Decultivate / Insistent

Jen těžko budete hledat kapely s takovým přesahem do experimentátorské špíny, jako jsou Full of Hell a The body. Tyto dvě kapely spojily síly nejen na novém split albu Ascending a Mountain of Heavy Light, ale také na turné, během kterého navštíví i Prahu.

Support: Decultivate a Insistent

19:00 doors

20:00 - 20:30 - INSISTENT

20:45 - 21:05 - DECULTIVATE

21:25 - 21:55 - THE BODY

22:15 - 23:00 - FULL OF HELL

Předprodej e-ticket za 420 Kč: https://obscure.cz/cs/tickets/detail/id/229, dále pak na předprodejní kase Lucerna Music Baru a v sítích Ticketportal a Ticketmaster.