Ať už jste zastáncem jednoho nebo druhého. Nebo jako my obojího, je Fresh Senior Festival 2019 akce, na které byste rozhodně nemůžete chybět. S sebou vezměte vnuky, vnučky, přátele i nepřátele, společně půjdeme vstříc propojení generací, společnými zájmy, aktivitami i kulturními zážitky.

I letošní 7. ročník přinese nabitý program plný vystoupení, workshopů, poraden a hudby bude se konat v zahradě i prostorách noblesní novorenesanční budovy galerie Villa Pellé. Pořadatelé této stále populárnější akce, jejíž hlavním cílem je vzájemné obohacení a propojení napříč generaciemi prostřednictvím prožitků, kulturních aktivit a společných zájmů slibují program, který potěší návštěvníky všech věků a vrstev.



Z PROGRAMU

Na hlavním pódiu velkorysé zahrady přiléhající k vile vystoupí zpěvačka a herečka Petra Černocká nebo pěvecký sbor Buena Vista Vinohrady. Mezi hlavní taháky první půle programu určitě můžeme zařadit formaci Daja & Shadde Yadda Quartet, patřící ke špičkovým pražským ansámblům, který stylově interpretuje americkou a českou swingovou hudbu 20. až 40. let a za kterým stojí zpěvačka Dana Šimíčková. V pozdější části programu vystoupí uvolněná Skupina Hamletii a Aleš Háma (zpěv, kytara), formace která vznikla v roce 1996 jako “mejdanové těleso” divadelního klubu divadla ABC. Nebudou chybět ani další členové skupiny jako Jakub Wehrenberg (basa) a Dalibor Gondík (bicí, zpěv).

Po celou dobu průběhu festivalu bude přichystáno množství volnočasových aktivit a setkání s různými odborníky s odkazem na misi celého festivalu, kterým je mezigenerační zaměření.

Na základě tohoto společného jmenovatele se tak návštěvníkům představí projekt společnosti Mezi námi, ops specializující se na prevenci stále vzrůstajícího rizika v podobě sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Jeho cílem je kvalitnější život seniorů a jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit, především seniorů a dětí.

„Znám řadu velmi vzdělaných vrstevníků, kteří si stěžují, že nemají do čeho píchnout, a je přirozené, že to, co vědí, chtějí někomu předat” říká prof. Jan Sokol, iniciátor a patron dalšího z představovaných projektů - Senioři píší Wikipedii, který sdružuje seniory s chutí podělit se o své vědomosti s mladšími generacemi - rozhodně zajímavá součást programu.

Nově se setkáte s projektem "Pečujeme s radostí", v rámci něhož budou připraveny odborné přednášky a diskuse nad tématem podpory neformálních pečujících. “Fresh senior festival je jedinečný svou otevřeností. Naším záměrem je proto poutavě otevřít různé okruhy tohoto málo diskutovaného tématu, jak pro odbornou tak laickou společnost”, upřesňuje programová koordinátorka Alžběta Bártová rámec nové platformy programu Fresh Senior, kterou nově na festivalu představí. Vstup na celý festivalový program je zdarma.

Více informací a program na webu www.freshseniorfestival.cz nebo www.freshsenior.cz.