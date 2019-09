Finále MČR mužů v curlingu

Závěr nejvyšší české mužské soutěže v curlingu, hrát se bude o titul mistra republiky a účást na listopadovém mistrovství Evropy ve Švédsku.

Buďte u toho a přijďte fandit.

Týmy

Do finálového turnaje postoupily čtyř nejlepší týmy ze základní části:

Sem tam Brno (Klíma)

Kolibris 1 (Šik)

Tabery-Zbraslav (Tabery)

Dion Young Boys (Vedral)

Herní systém

Hrají se dvě kola vzájemných zápasů, po nichž 1. tým postoupí rovnou do finále.

2. a 3. tým si zahrají semifinále o postup dál. Finále se hraje na dvě vítězná utkání a bude již tradičně živě přenášeno přes iVysílání České televize.



První kolo začne ve čtvrtek večer a až do nedělního dopoledne se bude hrát základní část.

Semifinále je naplánováno na nedělní odpoledne.

První dvě finále se odehrají v pondělí, případné třetí finálové utkání bude v úterý odpoledne.

Rozpis

21. března v 19.00 - Sem Tam Brno vs Dion YB, Kolibris 1 vs Tabery Zbraslav

22. března v 10.00 - Dion YB vs Kolibris 1, Tabery Zbraslav vs Sem Tam Brno

22. března v 16.00 - Tabery Zbraslav vs Dion YB, Sem Tam Brno vs Kolibris 1

23. března v 09.00 - Tabery Zbraslav vs Kolibris 1, Dion YB vs Sem Tam Brno

23. března v 16.00 - Sem Tam Brno vs Tabery Zbraslav, Kolibris 1 vs Dion YB

24. března v 09.00 - Kolibris 1 vs Sem Tam Brno, Dion YB vs Tabery Zbraslav

24. března v 16.00 - semifinále

25. března v 10.00 - 1. zápas finále

25. března v 16.00 - 2. zápas finále

26. března v 19.00 - 3. zápas finále