Festival Dobrot - je festival zmrzlin, limonád a dalších dobrot.

Léto je v plném proudu. Slunce svítí a pálí, jsou prázdniny, a tak je potřeba se osvěžit a pořádně si to užít. V termínu 10. a 11. 8. 2019 se můžete těšit na originální Festival Dobrot, na kterém jednoduše najdete vše, to co Vás v horkém létě osvěží a bude Vám chutnat.

Široký výběr rollované, točené a kopečkové zmrzliny, ale i nepřeberné množství domácích limonád a Ice tea. Děti budou nadšené a Vy to určitě oceníte. Na Holešovickém výstavišti (před Průmyslovým palácem, hned vedle Stromovky) si můžete užít prázdninový víkend, kde budete mít o zábavu postaráno.

Ovšem určitě si na své přijdou i rodiče, protože akce je součástí Wine & Street Food Festivalu. Máte tedy možnost ochutnat průřez z těch nejoblíbenějších vinic z Čech a Moravy, Evropy, Ameriky a Austrálie. K degustaci desítek vzorků vín bude příležitost ochutnat rozmanitost nabídky originální street food na mnoho způsobů a nejen to.

Sobota 10. srpna 2019 od 10:00 do 22:00

Neděle 11. srpna 2019 od 10:00 do 20:00

www.festivaldobrot.cz

Akce se koná na Holešovickém Výstavišti, před Průmyslovým palácem - festival jsme umístili do nádherného prostředí Holešovického výstaviště, hned vedle Stromovky, se skvělou dostupností a parkováním.

Ceny vstupenek: vstupenky nejsou v předprodeji

Základní vstupné 100 Kč, snížené vstupné pro děti 50 Kč, děti v doprovodu rodičů do výšky 120 cm mají vstup zdarma.

Každý z návštěvníků akce při vstupu do areálu festivalu obdrží náramek s čipem. Vratná záloha na čip je 30 Kč / kus.