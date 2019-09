Festival delikátních chutí – jaro 2019

Festival delikátních chutí, které vás rozjaří.

V sobotu 23. března opět zaplaví tradiční i netradiční pokrmy z různých koutů světa Novoměstskou radnici a její okolí. Festival vstupuje už do své páté sezóny a v duchu očekávání jara bude tentokrát hodně čerstvě a svěže laděný. Přijďte si po zimě napumpovat novou energii do žil a pořádně si nacpat pupíky.

Dáme si poke, smoothie bowls, dim sum knedlíčky, speciality z avokáda, čerstvé kozí a ovčí sýry, mořské plody, pořádný načouzený kus masa z grilu a tak dále a tak dále, co se do vás vejde. Zasypeme to hromadou prvních jarních bylinek, zapijeme výběrovou kávou, svěžím vínem nebo řemeslným pivním speciálem a nová sezóna budiž náležitě zahájena!

Vstup je jako vždy volný, konzumace nikoli.

www.nrpraha.cz